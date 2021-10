CLAITON: “Sono contento, da un pò aspettavo l’esordio. Gara interpretata nel migliore dei modi”

Tra le note liete del Catania visto a Picerno, spicca la buona prestazione offerta dal difensore Claiton, all’esordio in questo campionato. Proprio il brasiliano ha rilasciato alcune dichiarazioni:

“Ho potuto divertirmi e soffrire insieme ai miei compagni. Era da un pò che aspettavo questo momento. L’annata non era iniziata nel migliore dei modi per me. Prima lo stiramento del collaterale, poi la frattura alla costola. Sono contento di avere dato una mano ai compagni e che torniamo a casa con tre punti che ci servivano. Il terreno di gioco era in sintetico e faceva molto caldo, fisicamente ho sofferto un pò dopo tanto tempo che non giocavo e credo che la mia uscita nel corso della ripresa sia stata a scopo precauzionale, spero questo piuttosto che un risentimento muscolare“

“Catania molto attento e astuto? Sapevamo che tipo di partita ci aspettasse. Siamo stati davvero molto attenti e precisi, abbiamo concesso qualcosina ma in campo ci sono anche gli avversari. Gara interpretata nel migliore dei modi. Reginaldo avversario? L’ho ritrovato con affetto. E’ la seconda volta che lo incontro da avversario, sono contento di avergli concesso pochi palloni, in generale del mio contributo e della crescita di questi ragazzi da Monopoli ad oggi. Parlo di Monteagudo, Ercolani, Ropolo e dello stesso Pino che si allena tutti i giorni con noi. Con questa vittoria cambia il nostro modo di lavorare, di pensare e di giocare le partite, dobbiamo avere ulteriore autostima. Deve essere una piccola ripartenza per noi, continuando a sacrificarci tutti insieme”.

