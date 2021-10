PALO (all. Picerno): “Il Catania non ci ha messo sotto, paghiamo un episodio”

L’allenatore del Picerno Antonio Palo mastica amaro dopo la sconfitta interna riportata col Catania:

“Facciamo sempre dei passi in avanti ma dobbiamo crescere sotto tanti punti di vista, purtroppo continuiamo a commettere delle piccole ingenuità che poi paghiamo. Chi sbaglia meno porta punti a casa, lo continuo a ripetere. E’ così in questa categoria. Nel primo tempo il Catania ha creato qualcosina ma non ho riscontrato azioni così pericolose da parte dei rossazzurri. Io invece ho visto una squadra come la nostra che continua ad imporre il proprio gioco ovunque, manca quel pizzico di cattiveria in zona gol e su alcune situazioni che in questo momento ci stanno girando contro. Si paga ancora un episodio ma sono contento, questa è la strada giusta e piano piano riusciremo a riprenderci dopo queste due sconfitte”

“Il Catania ha sofferto più di noi le tre gare ravvicinate, visto che loro nella ripresa sono calati e noi invece siamo usciti alla lunga. Primo tempo molto equilibrato, partita combattuta ma l’episodio ha condannato noi e non loro. Se non avessimo preso il palo si starebbe parlando di un altro risultato e anche il pareggio ci avrebbe fatto modo. Andiamo avanti come stiamo facendo, testa bassa e pedalare. Dobbiamo migliorare in merito alle nostre piccole disattenzioni per salvarci prima possibile. Il Catania è in difficoltà ma la rosa etnea possiede dei nomi importanti. Con tutto il rispetto per il Catania, non credo ci abbia messo sotto, come tutte le squadre che abbiamo affrontanto finora del resto. Dal Bari alla Turris, passando per Catanzaro e Monopoli. Nessuno ci ha schiacciato perchè noi vogliamo sempre imporre il nostro gioco a prescindere dall’avversario di turno”.

