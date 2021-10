PAGLIARA: “Partita della Nazionale a Catania, ci proviamo?”

Il dott. Fabio Pagliara lancia via social un’idea per Catania, dopo il forte maltempo che ha colpito violentemente la città: “Lancio una piccola idea per Catania: chiediamo una partita della nazionale di Calcio da disputare allo Stadio Massimino con incasso devoluto a qualcosa di concreto post alluvione ? Avrebbe un grande simbolismo. La federazione che ne penserebbe? Spero che il mio amico assessore Sergio Parisi ed il Sindaco Pogliese possano fare una richiesta ufficiale, proviamoci, tutti insieme, per fare qualcosa di utile. Che ne dite? Ci proviamo?”.

