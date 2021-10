EX ROSSAZZURRI – Spinesi: “Catania, sfogo Baldini giusto. Squadra si diverte la domenica. Scelte societarie sbagliate”

Così l’ex attaccante del Catania Gionatha Spinesi a proposito della delicata situazione societaria in casa rossazzurra, ai microfoni di tuttoc.com:

“Baldini sfogo di Francavilla? Ho avuto già modo di dare ragione. Se lui ha fatto una cosa del genere è perché nelle settimane precedenti ha avuto rassicurazioni da parte della società per quanto riguardava i pagamenti. Se vieni presi in giro più volte, ci metti la faccia anche a tua tutela. Come fa la squadra a scendere in campo in queste condizioni? Durante la settimana hanno la testa piena di pensieri extracampo. Ma la domenica è il giorno di svago, dove non pensi a niente, vai a divertirti, anche in considerazione del fatto che ci sono tanti ragazzi giovani. E’ un merito che va dato a loro e a tutto lo staff”.

“Alcune scelte per il bene del calcio a Catania dovevano essere fatte già lo scorso anno: è impensabile prendere una squadra in Lega Pro con quel tipo di debito, da più di 50 milioni di debiti. Sono state fatte cose sbagliate. Mi auguro per il bene del Catania che ci sia qualcuno che prenda la situazione in mano e veramente con decisione la voglia risolvere. A volte comunque se si capisce che la casa non regge, si deve buttare giù e la si ricostruisce da zero. A malincuore ma se è per il bene di tutti, è giusto farlo”.

