PAROLA AI TIFOSI – Tattaresu: “Hanno solo rinviato la morte del Catania”

Storico tifoso del Catania e fondatore del club “Angelo Massimino”, Pippo Tattaresu commenta con amarezza l’attuale situazione in cui versa la società rossazzurra ai microfoni di Telejonica, contattato da Futura Production: “Situazione secondo me disastrosa. Noi non abbiamo diffuso comunicati come gruppo perchè credo sia tutto inutile. E’ una lenta agonia, hanno solo rinviato la morte del Catania. Non conosco bene la situazione ma non dovevano lasciarsi sfuggire Tacopina visto che loro non hanno possibilità economiche. Abbiamo sofferto tantissimo, ho fatto 350 trasferte per il Catania tornando con tante sconfitte e poche vittorie ma eravamo sempre lì ad aiutare la società, i giocatori. Il Catania lo piango come un malato terminale e lo dico con la morte nel cuore. Hanno prolungato l’agonia”.

