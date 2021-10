PICERNO-CATANIA: ancora una siciliana sulla strada di mister Palo…

Il 42enne tecnico potentino Antonio Palo, seduto sulla panchina del Picerno, per la terza volta in questa stagione se la vedrà al cospetto di una formazione siciliana. Dopo le quattro sberle ricevute dal Palermo al “Barbera” in Coppa Italia Serie C (4-1 finale) e la vittoria per 2-1 inflitta all’ACR Messina il mese scorso con rete decisiva dell’ex attaccante rossazzurro Reginaldo, Palo si appresta ad affrontare un’altra squadra della nostra regione, il Catania. Precedenti di Palo con formazioni siciliane anche nelle vesti di calciatore contro Marsala, Atletico Catania e Acireale, vincendo solamente una volta con i granata per poi riportare due pareggi ed altrettante sconfitte.

