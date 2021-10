VERSO PICERNO-CATANIA: riecco Reginaldo, avversario dei rossazzurri

In maglia rossazzurra ha siglato solamente 3 gol (l’ultimo, realizzato su rigore, in occasione della trasferta di Vibo Valentia in questa stagione) ed 1 assist in 29 gare totali. All’età di 38 anni, Reginaldo ha risolto consensualmente il contratto che lo legava al Catania ed è ripartito dal Picerno, squadra ammessa al campionato di Serie C che venderà cara la pelle, allo scopo di di ottenere una salvezza tranquilla. L’attaccante ha accettato con entusiasmo la proposta dei rossoblu, provando a rappresentare soprattutto un esempio da seguire per i giovani del gruppo. La nuova avventura è iniziata mettendo a segno il gol-vittoria contro l’ACR Messina e firmando un assist decisivo ai fini della vittoria lucana sul campo della Turris. Un Reginaldo determinato a riscattare l’esperienza catanese vivendo una seconda giovinezza in un ambiente tranquillo, che lo ha accolto con euforia e ripone in lui molte speranze.

