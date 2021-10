VERSO PICERNO-CATANIA: centrocampo, Greco torna in campo dal 1′?

In questo momento è lui il centrocampista più in forma tra quelli a disposizione nella rosa di mister Baldini, il giovane Freddi Greco. Classe 2000, è riuscito a recuperare a tempo di record dall’infortunio riportato a Catanzaro, tornando in campo già nel corso del secondo tempo di Catania-Turris. A meno di sorprese, Greco dovrebbe giocare dall’inizio lunedì a Picerno prendendo il posto di Provenzano. Altrimenti, spazio a quest’ultimo con Rosaia titolare (oppure Biondi mezzala, o lo stesso Provenzano in campo con Greco) e uno tra Maldonado e Cataldi in cabina di regia. L’ecuadoregno viene ritenuto un elemento importante da Baldini nel proprio scacchiere tattico, ma chissà che le prestazioni offerte soprattutto nelle ultime gare non suggeriscano al tecnico di Massa di provare a giocarsi la carta Cataldi, ragazzo che ha già esordito in questa stagione facendo la sua parte soprattutto in Coppa Italia Serie C al “Ceravolo”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***