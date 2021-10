PICERNO-CATANIA: info biglietti Settore Ospiti

Nota stampa Calcio Catania

Il Calcio Catania rende noto che i biglietti validi per l’accesso al Settore Ospiti dello stadio “Donato Curcio” in occasione della gara Picerno-Catania, in programma lunedì 4 ottobre alle ore 15.00 e valevole per la settima giornata del campionato Serie C 2021/22 – Girone C, saranno disponibili fino alle ore 23.59 di domenica 3 ottobre. I tagliandi del Settore Ospiti sono in vendita al prezzo di € 12 + diritti di prevendita. Per l’accesso all’impianto è necessario esibire il documento di riconoscimento.

Altre informazioni comunicate dalla società AZ Picerno

Come da CIRCOLARE, N. 17 – 27 AGOSTO 2021 emessa dalla Lega – Pro, che si rifà al Decreto- legge 6 agosto 2021, n.111 del Dipartimento dello Sport, l’accesso allo stadio sarà consentito solo ai possessori di Certificato Verde “Green Pass”.

CANALI DI DISTRIBUZIONE – Punti vendita del circuito “GO2” e online, sul sito go2.it dopo il login.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***