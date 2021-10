PINO: “Esordio bellissima emozione. Tanti suggerimenti da Claiton e dal mister. Tifosi, cercheremo di non deludervi”

Il 4-1 che il Catania ha inflitto al Monterosi viene ricordato anche per l’esordio in maglia rossazzurra del giovane difensore Simone Pino, cresciuto nel settore giovanile etneo. Il ragazzo ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della partita:

“Sono veramente tanto emozionato perchè esordire con questa maglia per un catanese è veramente speciale. E’ stato davvero bellissimo, ringrazio il mister per avermi dato questa opportunità e spero di poter dimostare ancora di più le mie potenzialità. Anche due anni fa con Lucarelli e Camplone venivo spesso convocato, adesso dopo molte convocazioni finalmente è arrivato questo giorno tanto atteso. Non ho pagato lo scotto dell’emozione in campo, ho pensato subiro a dare il massimo non appena entrato perchè avere troppa ansia e tensione ti può portare via qualcosa. Ho cercato di rimanere concentrato gestendo i minuti nel modo migliore”.

“Da Claiton ho rubato tanto. E’ una grandissima persona che dà consigli sia fuori dal campo che dentro, ho cercato sempre di prendere il meglio da un calciatore esperto come lui, vedendo come gestisce magari la palla e qualsiasi situazione di gioco. Lo guardo, come guardo sempre tutti i miei compagni più grandi che possono sempre darmi qualcosa in più. E’ solo l’inizio, speriamo di andare avanti su questa strada e di avere tante altre opportunità. Il mister? Mi ha dato consigli e suggerimenti anche lui, ho capito subito che potesse insegnarmi qualcosa. In allenamento facciamo tanta fase difensiva ed esercizi mirati. Spero di continuare ad apprendere e migliorare. A chi dedico l’esordio? La mia dedica non può non andare, in primis, alla mia famiglia che mi è stata sempre accanto, anche nei momenti difficili, ma penso a tutte le persone che in generale fanno parte della mia vita e quotidianità. I tifosi? Sono spettacolari, è stata un emozione avere la Curva Nord a sostegno mercoledì, oggi hanno sostenuto una trasferta lunga. Sono attaccati a questa squadra e noi cercheremo sempre di non deluderli“.

