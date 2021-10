PRIMAVERA – Catania fermato sul pari, Orazio Russo: “Meritavamo di più, dobbiamo essere più concreti”

Nota stampa Calcio Catania

Alla Primavera del Catania non basta un secondo tempo all’assalto per battere la Paganese, che strappa un punto al termine di una gara intensa e vivace giocata sotto la pioggia: al triplice fischio è 1-1. In avvio, ospiti in vantaggio con un bel gol di Campanile, lesto a girare in porta di prima intenzione una conclusione deviata. Il centravanti campano è il più temibile dei suoi, anche su calcio piazzato, ma il Catania va oltre le difficoltà e riesce a creare due nitide occasioni, sfiorando il pareggio con Aquino al 21°, tocco sotto porta alto, e Panarello al 44°, sugli sviluppi di una punizione laterale. Nella ripresa, l’azione rossazzurra è spesso dirompente. La rete di Flavio Russo, imbeccato da Napoli, è splendida: potente destro ad incrociare e palla in fondo al sacco. Ancora Russo, in due occasioni, Panarello dopo un corner e Maltese nel finale potrebbero completare la rimonta, ma la squadra etnea non è fortunata e il portiere avversario è sempre attento.

L’allenatore della Primavera rossazzurra Orazio Russo analizza la gara odierna con la Paganese: “Il primo tempo è stato molto combattuto ed equilibrato, avremmo potuto pareggiare già prima dell’intervallo ma non siamo riusciti a sfruttare due buone occasioni. Alla luce della ripresa, meritavamo di più: dopo il bel gol di Russo abbiamo avuto molte possibilità per il 2-1. Ai ragazzi non posso rimproverare nulla sul piano dell’atteggiamento ma serve maggior decisione in fase realizzativa, è un peccato non vincere dopo una prestazione di questo tipo. Lavoreremo per migliorare sul piano della concretezza e del cinismo”.

Campionato Primavera 3 / “Dante Berretti” – Stagione sportiva 2021/22

Girone C – Quinta giornata

Venerdì 22 ottobre – Torre del Grifo Village (Campo “Pokay”)

Catania-Paganese 1-1

Reti: pt 6° Campanile (P), st 10° Russo.

Catania – Coriolano; Patanè, Scaletta, Giannone, Panarello, Caramanno (1°st Napoli), Tropea, Sciuto (26°st Russi), Russo, Limonelli (43°st Maltese), Aquino (26°st Al Sein). A disposizione: Vadalà; Magrì, Papale, Cannavò, Bonaccorso, Nicolosi, Romeo. Allenatore: Russo.

Paganese – Pinestro; Pietropaolo, Tomolillo, Del Gesso, Cipoletta, De Masi (11°st Tartaglione), Caiazzo (27°st Massa), Di Stasio, Campanile (27°st Trapani), Franzese (41°st Di Leo), Di Palma (11°st Cianciulli) A disposizione: Rendina; Annella, Norcia, Semonella. Allenatore: Matrecano.

Arbitro: Cristian Smario (Catania).

Assistenti: Salvatore Antonio Forace (Catania) e Roberto Vella (Catania).

Ammoniti: Patanè (C); Caiazzo, Cipoletta, Di Palma e Di Stasio (P).

Tempi di recupero: pt 1′; st 4′.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***