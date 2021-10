EX ROSSAZZURRI: Liguori, primo gol da calciatore professionista

Il Campobasso, fresco di promozione in Serie C, ha ufficializzato quest’anno l’acquisto dell’attaccante classe 1999 Michael Liguori che lo scorso anno si è messo in evidenza con la maglia della Recanatese, collezionando 12 gol e diversi assist in complessive 31 partite. Cresciuto nella Primavera del Pescara, il calciatore marchigiano aveva esordito in C con la maglia del Catania nel 2019 (2 presenze, c’era Walter Novellino al timone della squadra rossazzurra), per poi approdare a Notaresco. Adesso è tornato in terza serie ed ha contribuito alla preziosa vittoria del Campobasso sul difficile campo di Torre del Greco, siglando il suo primo gol in un campionato professionistico. Grande gioia per il ragazzo che ha messo a referto anche qualche assist in questa fase di stagione.

