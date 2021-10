PRIMAVERA – Mister Russo: “Bel derby, giocato a viso aperto”

Nota stampa Calcio Catania

L’allenatore rossazzurro Orazio Russo analizza il pareggio maturato a Torre del Grifo al termine del derby Catania-Palermo, valevole per la terza giornata del girone C del campionato Primavera 3: “La partita è stata molto combattuta sotto tutti i punti di vista, nel primo tempo abbiamo avuto qualche difficoltà nelle giocate; i rosanero ci hanno pressato e sono riusciti a creare alcune occasioni, com’è normale per una buona squadra con sei classe 2003 in campo dal primo minuto. Nella ripresa abbiamo fatto meglio e avremmo potuto segnare, nel finale loro hanno avuto alcune fiammate e poi noi abbiamo nuovamente sfiorato il vantaggio: è stato un bel derby, giocato lealmente, con coraggio e a viso aperto”.

