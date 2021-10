VERSO CATANIA-JUVE STABIA: ad agosto l’ultima sconfitta stagionale delle Vespe

Era il 21 agosto quando la Juve Stabia perse quello che, ad oggi, rappresenta l’unico ko riportato in questa stagione. La squadra di Walter Novellino è imbattuta in campionato, allora perse nel contesto di un match valevole per la Coppa Italia Serie C e proprio al cospetto di una formazione siciliana, l’ACR Messina. 2-3 il risultato finale a Castellammare di Stabia. Prima di quella occasione i gialloblu persero ancora con una compagine della nostra regione, il Palermo, per 0-2 in occasione dei Play Off a maggio. Ci proverà anche il Catania, che eventualmente centrerebbe la seconda vittoria consecutiva dopo i tre punti conquistati in quel di Picerno.

