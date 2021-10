ROSSAZZURRO 2021/22: sondaggio, in quattro all’inseguimento di Moro secondo i tifosi

Quale giocatore del Catania è stato il più convincente in questa prima parte di stagione? Come ogni anno raccogliamo i voti relativamente al calciatore rossazzurro che si è messo particolarmente in evidenza in campionato. Sulla base dell’esito del sondaggio proposto di gara in gara dalla nostra redazione, secondo gli utenti che hanno espresso le loro preferenze è l’attaccante Luca Moro ad avere totalizzato il maggior numero di voti per il momento (3). Alle spalle del calciatore di proprietà del Padova troviamo Leon Sipos, Jean Freddi Greco, Simone Russini e Andrea Russotto, tutti fermi a quota 1.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***