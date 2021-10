SOLO PER ORGOGLIO: Catania battagliero a Francavilla, SIGI con le spalle al muro

Limitandoci al racconto del campo prosegue il momento positivo del Catania, rientrato con un punto dalla difficile trasferta di Francavilla Fontana. I rossazzurri hanno chiuso l’incontro sull’1-1 al termine di una prova solida e convincente, al netto delle ataviche lacune in marcatura che hanno permesso a Delvino di realizzare indisturbato il gol dell’1-0 francavillese.

Gli etnei, tra le cui fila si evidenziavano i rientri di Calapai e Claiton in difesa e Maldonado in mediana (rivisto su buoni livelli), nel momento di maggior pressione della formazione di casa non si sono disuniti e hanno pareggiato i conti con Luca Moro. Il giovane attaccante patavino si è dimostrato il solito “cecchino” dagli undici metri, siglando la settima rete stagionale che è valsa la vetta solitaria della classifica cannonieri del Girone C di Serie C.

Un plauso va fatto a mister Baldini e a questi ragazzi, i quali si sono compattati in un momento difficile e mossi da spirito d’abnegazione e sano agonismo hanno giocato la loro partita con tenacia e generosità. L’ottima prestazione di squadra a Francavilla Fontana tuttavia rischia di passare in secondo piano rispetto al caos societario. Al termine della gara disputata in terra brindisina, in conferenza stampa il tecnico del Catania ha richiamato la proprietà SIGI alle proprie responsabilità dal momento che le spettanze nei confronti dei tesserati non sono state ancora saldate.

La situazione di difficoltà gestionale è sotto gli occhi di tutti, eppure a scendere in campo ogni domenica è un undici vivo, coeso e ben schierato sul rettangolo di gioco. In un momento del genere i tre risultati utili consecutivi (due vittorie e un pari) unite alle buone prestazioni di squadra non possono che rincuorare un ambiente che sta vivendo un autentico dramma sportivo.

