INFERMERIA: Piccolo e Pinto ancora assenti

Mercoledì si torna già in campo e lo staff di mister Baldini sta valutando la situazione legata all’infermeria rossazzurra in vista di Catania-Avellino. Certa l’indisponibilità di Pinto e Piccolo, il quale si è recentemente operato al menisco, Claiton e Russini hanno accusato qualche fastidio nel corso della gara di Francavilla Fontana ma non dovrebbero essere in dubbio. Greco ha preso una botta all’anca ed è uscito dal campo a scopo precauzionale. Anche lui dovrebbe essere disponibile per il match di mercoledì. Più vicino al recupero Bianco, ancora out Frisenna.

