STAMPA PATAVINA: “Mercato, le ultime sul futuro di Moro”

A proposito di voci di mercato che si stanno espandendo nelle ultime ore circa una possibile partenza di Luca Moro già a gennaio, sul giocatore di proprietà del Padova abbiamo raccolto alcune informazioni tramite i colleghi di padovasport.tv che riportano come sia normale che il ragazzo classe 2001 “abbia attirato l’attenzione di diversi club (si parla anche di serie A). Il Padova lo ha girato in prestito secco, quindi non ci sono opzioni di riacquisto da parte del Catania e prima di questa operazione gli ha allungato il contratto. Mossa astuta che permette al club biancoscudato di valutare la sua posizione a giugno. Quasi impossibile, salvo offerte faraoniche, che Moro possa cambiare maglia a gennaio. L’attaccante continuerà la sua esperienza a Catania, per cercare di aggiungere qualche punto in fatto di carattere e cattiveria agonistica. Poi il Padova deciderà se monetizzare o consegnargli la maglia della sua città”.

