TORRE DEL GRIFO: uno dei campi di gioco sponsorizzato da Pokay

“La nostra filosofia del mangiar sano incontra lo sport, valore fondamentale di vita e salute. Siamo figli di vulcani, non siamo nati per stare fermi. Promuoviamo il movimento, il gioco e la fede delle proprie passioni. Fieri di essere al fianco della squadra del cuore dei catanesi”. Con questo post pubblicato sui social lo scorso anno, il ristorante hawaiano Pokày rendeva noto di partecipare al progetto Calcio Catania fungendo da sponsor ufficiale delle maglie da gioco rossazzurre. Anche in questa stagione Pokày dà il proprio contributo alla causa, accettando la sponsorizzazione di uno dei campi di Torre del Grifo Village. Uno strumento ulteriore per provare a reperire fondi che, tuttavia, al momento non sono sufficienti per completare il pagamento delle spettanze arretrate in casa Catania.

