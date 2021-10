STATISTICHE: ultime cinque partite, solo il Catanzaro ha fatto meglio del Catania

A conferma dell’eccellente stato di forma attraversato dal Catania, nelle ultime cinque gare disputate nel girone C di Serie C solamente una squadra ha collezionato un maggiore numero di punti. Si tratta del Catanzaro, che dopo una serie di vittorie consecutive si è fermato in casa cedendo l’intera posta al Monopoli. Sono 12 i punti raccolti dai giallorossi calabresi nel periodo considerato, uno in più rispetto al Catania che, invece, risulta imbattuto dal 4 ottobre (Picerno 0-1 Catania) grazie ad un ruolino di marcia di tre successi e due pareggi frutto di 11 reti all’attivo e 6 al passivo. Il Catanzaro ha realizzato gli stessi gol, subendone però 3 in meno.

