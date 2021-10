PAGLIARA: “Catania, calciatori non sono degli eroi ma motivazioni straordinarie”

Il dott. Fabio Pagliara, che ha lanciato nei giorni scorsi la proposta di far disputare un’amichevole alla Nazionale italiana devolvendo l’incasso a qualcosa di concreto post alluvione, parla dei calciatori del Catania che stanno producendo risultati lusinghieri nonostante le difficoltà societarie. Questo il suo pensiero ai microfoni di newsicilia.it:

“Io scinderei due cose: da un lato la grande professionalità dei giocatori, dell’allenatore e di tutto lo staff tecnico che fanno questo lavoro in condizioni “complicate”. Però è chiaro che bisogna dire una cosa, sarebbe irrazionale giocare male, non converrebbe neanche allo stesso giocatore, ricordiamo che il mercato è un mercato fluido e potenzialmente, dovendo andare via a gennaio, tu giochi anche per te stesso e credo che bisogna essere laici nell’approccio. D’accordo c’è l’attaccamento alla maglia, ma c’è l’attaccamento – giusto – anche alla propria carriera. Naturalmente questo lo dico non per andare contro, però ci tengo a dirlo perché sennò creiamo degli eroi, e i calciatori non sono eroi ma fanno solo il loro lavoro”.

“Dovuta premessa a parte, dico onore e merito a chi sta dimostrando una coesione di gruppo, una capacità di fare squadra, una voglia di andare avanti nonostante le difficoltà e questo, ovviamente, gli fa molto, molto onore. Inoltre, anche sotto questo punto di vista, è chiaro che la squadra è stata costruita con una certa intelligenza. Aggiungo che molte volte, e questo fa più onore specialmente al tecnico, nelle difficoltà, nelle crisi, nella tempesta, uno riesce a tirare fuori il meglio di sé quindi, probabilmente, le motivazioni che sono scattate dentro questi ragazzi, con questa ammirevole voglia di fare bene, sono state qualcosa di straordinario”.

