VERSO MONTEROSI-CATANIA: alla scoperta dei biancorossi

Archiviato il pari contro l’Avellino nel turno infrasettimanale, il Catania ha iniziato il proprio percorso di avvicinamento alla trasferta di Viterbo, dove domenica pomeriggio affronterà il Monterosi Tuscia. Il club laziale, fondato nel 2004, è riuscito con lungimiranza e programmazione a scalare le classifiche delle categorie amatoriali approdando quest’anno, per la prima volta nella propria (breve) storia, nel calcio professionistico. I tori della Tuscia sono passati in pochissimo tempo dalla Seconda Categoria Laziale alla Serie D ottenendo promozioni su promozioni fino ad arrivare, dopo qualche anno di assestamento prima in Eccellenza e poi in quarta serie, alla meritata vittoria del girone G di Serie D (con 81 punti conquistati) e guadagnarsi pertanto il diritto di partecipazione al campionato di Serie C 21/22.

Nel tentativo di salvare la categoria, la società biancorossa ha ampiamente rivoluzionato la rosa mantenendo in organico solamente pochissimi elementi tra i quali il difensore centrale Piroli ed il mediano Buono; in compenso sono arrivati tanti giocatori in cerca di riscatto come Di Paoloantonio, Tartaglia, Polidori, Costantino, Adamo e l’ex Catania Mbende. Nonostante la presenza di parecchi volti nuovi i tusci sono riusciti a raccogliere un bottino di 13 punti con un ruolino di marcia di tre vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte. Spicca il primo successo tra i professionisti grazie al 2-1 inferto all’Avellino. La striscia positiva (tre risultati di parità e altrettante vittorie) si è interrotta cadendo a Picerno. Sul piano tecnico-tattico mister D’Antoni, ritornato l’anno scorso sulla panchina biancorossa dopo le due stagioni 15/16 e 16/17, ha utilizzato esclusivamente il 3-5-2 con l’ex Avellino Di Paolantonio in cabina di regia ed il duo offensivo Polidori-Costantino, autori finora complessivamente di 5 reti e 3 assist. Da segnalare inoltre le due marcature stagionali di Mbende risultate fondamentali sia nel pareggio di Potenza che nella vittoria di Messina.

