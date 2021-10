VERSO MONTEROSI-CATANIA: difesa, spazio ad Albertini per sostituire Calapai

Il turno di squalifica inflitto dal Giudice Sportivo a Calapai, espulso per somma di ammonizioni nella gara pareggiata con l’Avellino, determinerà il ritorno da titolare di Albertini dopo avere ben figurato a Catanzaro (Coppa Italia) ed in occasione del vittorioso confronto casalingo con la Juve Stabia. Per il resto Claiton e Monteagudo, in vista della gara esterna con il Monterosi Tuscia, dovrebbero continuare a giostrare al centro della difesa. Sala a protezione dei legni. Zanchi, tra i migliori in campo contro l’Avellino e protagonista nell’azione del momentaneo 1-0, appare favorito su Ropolo nell’out sinistro. Ancora out l’infortunato Pinto.

