VERSO VIRTUS FRANCAVILLA-CATANIA: Baldini ritrova l’amico Taurino, l’ultima volta fu esonero per quest’ultimo…

Per la seconda volta in competizioni Francesco Baldini sfiderà una formazione allenata da Roberto Taurino, attuale tecnico della Virtus Francavilla. L’allenatore rossazzurra ritrova Taurino dopo l’1-0 inflitto dal Catania alla Viterbese il 3 aprile 2021. Decise l’incontro un calcio di punizione perfettamente eseguito dal centrocampista Jacopo Dall’Oglio, oggi in forza al Palermo. Laziali che uscirono a testa altissima dal confronto del “Massimino”, eppure Taurino venne esonerato dalla dirigenza gialloblu. Domenica sarà di nuovo Baldini vs Taurino, doveroso menzionare anche il reciproco rapporto di stima ed amicizia che lega i due tecnici da quando erano compagni di squadra a Perugia, stagione 2006/07 in C1, nelle vesti di difensori.

