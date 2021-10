VIRTUS FRANCAVILLA 1-1 CATANIA: gli highlights della partita

Il filmato di Eleven Sports contenente le azioni salienti della partita, valevole per la nona giornata del girone C di Serie C, pareggiata dal Catania contro la Virtus Francavilla allo stadio “Nuovarredo Arena” di Francavilla Fontana con il risultato di 1-1.

Pareggio che sta anche un pò stretto ai rossazzurri, scesi in campo con la giusta mentalità in risposta alle note vicende societarie. Al 12′ Delvino porta in vantaggio la squadra di casa, sfruttando un’ingenuità difensiva del Catania. Intorno alla mezz’ora, però, ci pensa il solito Moro a rimettere le cose a posto, trasformando impeccabilmente un calcio di rigore. Gara molto combattuta, per gli etnei si tratta del terzo risultato utile consecutivo dopo le vittorie conseguite al cospetto di Picerno e Juve Stabia.

