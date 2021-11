CATANIA 1-2 FOGGIA: gli highlights della partita

Il filmato di Eleven Sports contenente le azioni salienti della partita, valevole per la 14/a giornata del girone C di Serie C, persa dal Catania contro il Foggia allo stadio “Angelo Massimino” con il risultato di 1-2.

Al 16′ Russini porta in vantaggio i rossazzurri. Nel corso della ripresa rispondono gli ospiti, prima trovando la via della rete con Gallo al minuto 67, poi trasformando in pieno recupero con Ferrante il calcio di rigore che vale la conquista dei tre punti in favore dei satanelli. Gli etnei interrompono così la striscia di risultati utili consecutivi.

