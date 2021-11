CATANIA-FOGGIA: come cambia la storia del match. Zeman sfata il tabù “Massimino”, terzo ko su 25 gare per gli etnei

13 pareggi, 9 vittorie di marca etnea, 3 successi foggiani con un totale di 25 gol realizzati dal Catania e 11 reti siglate dal Foggia. Questo il bilancio aggiornato dei confronti giocati al “Massimino” dalle due squadre. I satanelli, dopo avere conseguito nei mesi scorsi una vittoria pesante perchè ottenuta in occasione del primo turno eliminatorio dei Play Off (1-3), tornano alle pendici dell’Etna cogliendo un altro risultato favorevole. Stavolta però in palio c’erano i tre punti, che il Foggia non incamerava a Catania da maggio 2017 (0-1, autogol di Drausio). Campo tradizionalmente ostico il “Massimino” per i colori rossoneri, ma soprattutto per Zdenek Zeman. L’esperto allenatore dei pugliesi, infatti, ha incontrato più volte in carriera la formazione dell’Elefante (guidando Avellino, Salerntiana, Roma, Cagliari) e non era mai riuscito ad imporsi sotto il vulcano. L’ultima volta a Catania (sette anni fa) i rossazzurri piegarono le resistenze della Roma, in Serie A. Altri tempi. Terza sconfitta, invece, per mister Francesco Baldini contro il Foggia dopo il già citato 1-3 dei Play Off e il 2-1 di Coppa Italia (2015) quando sedeva sulla panchina della Lucchese.

