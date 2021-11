CATANIA-VIBONESE: ridotta la squalifica al tecnico D’Agostino

Il Giudice Sportivo aveva adottato una serie di provvedimenti sanzionatori nei confronti di tesserati di Catania e Vibonese, a seguito di alcuni momenti di tensione registratisi nel corso della partita disputata tra le due squadre il 12 novembre. Erano state inflitte anche due giornate di squalifica al tecnico rossoblu Gaetano D’Agostino “per avere, a due minuti dalla fine della gara, a seguito di una decisione dell’arbitro, tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti dello stesso accusandolo di parzialità, così provocando la reazione di tesserati della squadra avversaria”. Ebbene la Corte Sportiva d’Appello Nazionale, nell’udienza fissata quest’oggi, tenutasi in videconferenza, a seguito del reclamo proposto dalla Vibonese avverso la squalifica di D’Agostino, ha accolto parzialmente il reclamo e per l’effetto in riforma della decisione impugnata ridetermina la sanzione in una giornata effettiva di squalifica e ammenda di € 1.000.00.

