CUDINI (all. Campobasso): “Secondo tempo di Messina fa ben sperare in vista del Catania”

L’allenatore del Campobasso Mirko Cudini commenta la sconfitta per 2-0 riportata a Messina, in cerca d’immediato riscatto in vista del Catania. Attualmente la formazione malisana ha gli stessi punti in classifica degli etnei (15) avendo riportato due ko nelle ultime cinque partite disputate: “Per 30 minuti nel primo tempo siamo stati poco determinati, poco calati nella partita – dice – Non siamo riusciti a trovare quelle geometrie, quelle trame di gioco, quel possesso palla che potevano ridurre la pericolosità avversaria. Ripartiamo comunque dal buon secondo tempo. Una ripresa propositiva dove non siamo stati bravi e fortunati in 5-6 occasioni in cui potevamo riaprire la gara se fossimo stati concreti. Giornata storta, la sconfitta non doveva avvenire ma sicuramente ci fa riflettere e ben sperare in vista del prossimo impegno per quanto visto nel secondo tempo”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***