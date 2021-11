EX ROSSAZZURRI – Legrottaglie: “Catania, brutto vederti così. Poche speranze, situazioni difficili da risolvere in breve tempo”

L’ex difensore Nicola Legrottaglie parla così a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, della difficile situazione attraversata dal Catania sotto il profilo societario: “La realtà purtroppo è negativissima in un ambiente che conosco molto bene, dove ho potuto amare e mi sono sentito amato. Ancora oggi mi sento amato da questa piazza. Me ne accorgo ogni volta che parlo con un tifoso catanese, mi fa sentire amore e affetto. E’ brutto vederlo lì il Catania. Io non voglio essere un profeta negativo ma da come stanno andando le cose non credo in buone speranze dietro a questa città sul piano calcistico, perchè ci sono delle situazioni abbastanza difficili da potere risolvere in breve tempo. Non la vedo positiva la questione. Io credo che ci vorrà tempo per ricostruire a tutti gli effetti questa squadra e questo progetto Catania. Pesa soprattutto il centro sportivo legato alla società che è molto complicato da tenere. Quello sarà l’ostacolo da superare, spero che qualcuno che abbia idee e soldi possa prendere a cuore una realtà che non può stare in queste categorie ma in Serie A”.

