EX ROSSAZZURRI – Stovini: “Ho vissuto anni importanti a Catania”

L’ex difensore Lorenzo Stovini ricorda brevemente l’esperienza vissuta a Catania tra il 2006 e 2009 in Serie A. Queste le parole di Stovini a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio: “A Catania ho vissuto tre anni importanti centrando due salvezza soffertissime, una delle quali raggiunta giocando praticamente per un anno in campo neutro, quando successe purtroppo la scomparsa dell’ispettore Raciti. Il Catania era una realtà importantissima con un bacino d’utenza incredibile. Al sud si vive per il calcio. Il ‘Massimino’ era veramente l’arma in più. Ho cercato di dare il massimo, come in qualsiasi altra squadra io abbia giocato”.

