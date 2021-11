EX ROSSAZZURRI – Lodi: “Catania, situazione surreale che fa male. Tornerei. Quella traversa col Siena…”

L’ex centrocampista del Catania Francesco Lodi torna sull’esperienza di Catania, sperando che non si concretizzi il fallimento. Queste le sue parole più significative a lacasadic.com:

“Situazione surreale. Fa male, anche considerando il campionato che sta facendo la squadra. Questa, insieme ai tifosi, merita di sentir parlare soltanto di calcio giocato. Mi auguro che il Catania possa sopravvivere. In caso di fallimento ci rimarrei malissimo. Ho segnato cinquanta gol con questa maglia, insieme ai miei compagni abbiamo riscritto ogni record. Soffrirei, è ovvio. Ma non voglio neanche pensare ad un esito negativo, spero soltanto vada tutto bene. Il rapporto con i tifosi è sempre stato meraviglioso. Io ormai vivo qui con la mia famiglia e percepisco tanto affetto dalla gente che ancora oggi mi ferma per strada. Spero di aver lasciato un ricordo positivo da calciatore ma soprattutto da uomo, perché per me è stato un orgoglio indossare quella maglia. La traversa col Siena su punizione nella semifinale playoff 2017/18 (poi persa ai rigori)? E’ l’emblema di tutto ciò che sta succedendo adesso: provate a pensare se quel pallone fosse entrato. Probabilmente saremmo stati sommersi dalla gente, già pronta ad andare a Pescara per la finale col Cosenza. E chi lo dice, visto il momento di quella squadra e la spinta dei tifosi, che non staremmo parlando oggi di un Catania ancora in B? Purtroppo non avremo mai la riprova di ciò che affermo ma ne sono ancora convinto. Un eventuale ritorno? Io non chiudo le porte a nessuna società in cui sono stato, figuriamoci al Catania. Adesso penso a giocare per qualche altro anno perché mi diverto ancora. Ma in futuro, se ci fosse la possibilità di tornare, in qualsiasi veste mi farebbe sicuramente piacere“.

