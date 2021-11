LA SICILIA: attesa snervante, fallimento o ultima possibilità alla Sigi?

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Probabilmente oggi o forse domani, l’attesa relativa all’emissione della sentenza del Tribunale sul Catania. Sarà fallimento o verrà data l’ultima possibilità alla Sigi? A questo punto decideranno i giudici. La sensazione è che il verdetto arrivi oggi perchè la Camera di Consiglio della sezione fallimentare si riunisce proprio il giovedì mattina e, quindi, oggi potrebbe esserci la decisione tanto attesa. Mentre il Tribunale esamina carte e documenti presentati dalla Sigi, continuano a a susseguirsi ulteriori voci e tra queste la presenza del presunto gruppo inglese pronto alla ricapitalizzazione necessaria per sopravvivere. C’è anche l’ipotesi di fallimento volontario con il salvataggio del titolo sportivo che viene indicato da più esperti come via d’uscita, determinando un’asta competitiva per la vendita del titolo sportivo e in questo senso sembrano esserci gli occhi puntati sul Catania da più parti. Siamo davvero all’epilogo, si spera confortante in chiave futura.

