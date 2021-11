EX ROSSAZZURRI: Viterbese, già finita l’avventura di Raffaele

La Viterbese cambia ancora guida tecnica: dopo Alessandro Dal Canto, salta anche la panchina del successore Giuseppe Raffaele. L’ex Catania paga la sconfitta per 2-1 incassata in casa della Pistoiese. Situazione complicata tra le fila dei laziali, attualmente in fondo alla classifica del girone B di Serie C. Sotto la gestione Raffaele, la squadra ha collezionato quattro sconfitte, un pareggio e l’unica vittoria stagionale contro il Siena. Per l’allenatore siciliano, esonerato nella passata stagione a Catania, dunque, nuova amarezza.

