GIOVANILI E FEMMINILE CATANIA: sorridono solo gli Under 15 Provinciali

Dopo la sconfitta di misura della Primavera di Russo in quel di Catanzaro, cadono anche le Under 15/17 Serie C fuori casa al cospetto del Bari. I primi, guidata da mister Bellia, trovano il gol con Sugamiele ma non basta ai fini del risultato che premia i giovanissimi galletti per 2-1, andati a segno con Monetti e Buonsante. Mari e Colangiuli, invece, consentono al Bari Under 17 di avere ragione del Catania allenato da D’Ignoti per il definitivo 2-0. Sorridono gli Under 15 Provinciali che battono 3-1 l’Acireale. Ospiti avanti con Sacco, ma i rossazzurri rispondono facendo entrare nel tabellino dei marcatori Ferlito e Pagano, autore di una doppietta. Brutte notizie, infine, per il Catania Femminile che cade in trasferta contro l’Aprilia Racing: Mangiameli fa doppietta, ma non è sufficiente per portare a casa un risultato positivo visto che le padroni di casa trovano la via della rete con Melillo, Berarducci e Biasotto (3-2).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***