INFERMERIA: il punto della situazione in casa Catania

Domani, martedì 30 novembre, il Catania riprenderà gli allenamenti nel pomeriggio in preparazione della trasferta di Latina. Per l’occasione lo staff rossazzurro sarà chiamato anche a valutare le condizioni fisiche di alcuni calciatori. Innanzitutto Provenzano e Bianco, con il primo che ha maggiori possibilità del secondo di tornare pienamente a disposizione del gruppo dopo avere saltato la convocazione in vista del Potenza. Attese valutazioni anche per le condizione di Russini, uscito malconcio dal rettangolo verde sabato ma più a scopo precauzionale, non dovrebbe trattarsi di nulla di allarmante. Vedremo se a Latina figurerà tra i convocati anche Frisenna, nei giorni scorsi tornato in campo con la formazione Primavera. Da valutare l’infortunio al dito di una mano di Biondi. Pinto e Piccolo, infine, potranno mettere ulteriore benzina nelle gambe dopo avere ripreso ad allenarsi con il gruppo venerdì scorso.

