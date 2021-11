IZCO: rispolverato da Baldini, piacevole sorpresa contro il Foggia

Al di là della (immeritata) sconfitta giunta in pieno recupero, la gara contro il Foggia ha comunque offerto molti spunti interessanti; se lo spirito battagliero e la voglia di non arrendersi mai, incarnata alla perfezione da due calciatori-simbolo come Russini e Rosaia, sono state delle ovvie conferme, è stata invece una piacevole sorpresa la prestazione offerta da Mariano Izco. Il mediano argentino, ma catanese d’adozione, è stato uno dei migliori del roster rossazzurro, dimostrando sul campo tutta la propria professionalità ed amore per la maglia. Per il nativo di Buenos Aires il match contro i satanelli ha rappresentato un grande riscatto dopo le tante critiche e le opache prestazioni degli ultimi tempi.

Sin dal suo ritorno alle pendici dell’Etna il capitano etneo ha attirato su di sé gli occhi della tifoseria anche per la querelle correlata al mancato rinnovo di Marco Biagianti. La vicenda legata alla questione Izco-Biagianti ha avuto strascichi per tutta l’annata 20/21. Verosimilmente è anche mancato il feeling con il tecnico siciliano Giuseppe Raffaele ma in ogni caso il contributo offerto da Mariano Izco nella prima parte della scorsa stagione è stato davvero molto esiguo (basti pensare che dal 13 Dicembre al 7 Marzo sono stati appena 130 i minuti di gioco accumulati). Con l’avvento di mister Baldini però le cose sono cambiate in meglio e l’italo-argentino è riuscito a ritagliarsi uno spazio sempre più importante fino a disputare 5 delle ultime 8 gare stagionali da titolare. Dopo la scadenza del vincolo contrattuale con il Catania nello scorso Giugno, il centrocampista è stato nuovamente al centro del dibattito mediatico con gli allenamenti ed il ritiro sostenuti al Village nonostante la mancanza di notizie certe riguardo alla sua posizione contrattuale. Finalmente, dopo alcune settimane di “mistero”, a ridosso dell’inizio del campionato è giunta l’ufficialità del rinnovo per un’altra stagione e così il capitano rossazzurro ha potuto prendere parte alla trasferta di Monopoli.

Dopo la clamorosa debacle contro i biancoverdi, si pensava che mister Baldini l’avesse un po’ escluso dal progetto tecnico, chiamandolo in causa solamente a pochi istanti dal fischio finale, tuttavia con professionalità e signorilità l’attuale recordman di presenze (con 266 apparizioni totali) si è rimesso in discussione, lavorando sempre più duramente ed in silenzio per ritagliarsi il proprio posto in squadra e dimostrando di poter ancora dare qualcosa al Calcio Catania. Pertanto sia con la Vibonese che, soprattutto, al cospetto del Foggia il tecnico di Massa ha deciso di rimescolare le carte premiando il mediano trentottenne che, a discapito della carta anagrafica, non ha lesinato corsa, grinta ed anche qualche bella giocata (vedi alcune sue progressioni palla al piede saltando 2/3 avversari o lo splendido assist per Sipos al 55’, purtroppo sprecato dall’attaccante croato). Il match di domenica scorsa può essere stato un ulteriore sprone per lo stesso Izco, nell’ottica di provare a scalare le gerarchie e ripetersi nei prossimi impegni sfoderando altre prestazioni degne di nota.

