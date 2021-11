LA SICILIA: Baldini spera di recuperare in tempo Greco

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Attendendo di conoscere il verdetto del Tribunale sul futuro del club, i rossazzurri sotto l’attento occhio di mister Baldini continuano ad allenarsi insensamente a Torre del Grifo con la chiara volontà di riscattare subito la beffarda sconfitta casalinga di domenica scorsa. In vista di Taranto-Catania, a parte Greco le cui condizioni sono in fase di lieve miglioramento (Baldini spera di recuparlo in tempo per la trasferta di Taranto) e in attesa del totale recupero di Piccolo e Pinto, il gruppo sta bene e si registra soprattutto il ritorno del bomber Moro, reduce dalla brillante esperienza in azzurro e che finora ha spesso fatto la differenza in campo. A Taranto sicuro assente Russotto, che deve scontare un turno di squalifica.

