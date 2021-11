LATERZA (all. Taranto): “Lucidi e arrabbiati col Catania, servirà la partita perfetta”

Vigilia di Taranto-Catania. Conferenza stampa del tecnico rossoblu Giuseppe Laterza, speranzoso di riassaporare il gusto dei tre punti in campionato:

“E’ una bella partita da giocare ma soprattutto importante perchè possiamo scendere in campo e riscattare un periodo negativo dal punto di vista dei risultati. Abbiamo tanta voglia di giocarci questa gara con determinazione. Catania con problemi societari? Da parte nostra sarebbe l’errore più grande pensare a questo. Dobbiamo concentrarci su noi stessi, sul nostro percorso. Il Catania arriverà secondo me molto motivato con voglia di scendere in campo lasciandosi alle spalle i problemi. Non dobbiamo assolutamente pensare alla loro situazione ma al nostro lavoro, abbiamo bisogno di vincere“.

“Adesso si vede la mentalità della squadra e del singolo. Nei momenti belli è facile, quando qualche risultato non va dalla tua parte devi essere bravo a dimostrare il tuo valore sotto il profilo mentale, della calma e della tranquillità. Abbiamo lavorato in settimana prevalentemente sul dinamismo, senza pressione addosso, consapevoli di affrontare questa gara al meglio possibile. Veniamo da due sconfitte – assolutamente ingiusta quella di Avellino – e qualche errore si è commesso. Dovremo reagire, non voglio vedere teste basse e preoccupazioni ma una reazione con gli occhi lucidi, rossi e la faccia arrabbiata. Dobbiamo avere la determinazione giusta per affrontare il momento negativo”.

“In cosa migliorare? A Monopoli abbiamo avuto un possesso palla sterile, verticalizzando poco. Nella trequarti bisogna lavorare molto meglio tecnicamente cercando di prenderci anche un tempo in più di giocata facendo accorciare la squadra. I giocatori migliori sul piano tecnico devono darci qualcosa in più. In difesa invece va concessa meno libertà nel mettere cross in area agli avversari – ultimamente sta capitando spesso – e sui duelli aerei ci vuole più attenzione nell’anticipare la lettura. Si deve abbassare notevolmente la percentuale di errore, bisogna attaccare prima la palla. Dobbiamo essere più bravi a giocare in ampiezza, stiamo forzando troppo le giocate. Le assenze ci sono, non piangiamoci addosso ma troviamo soluzioni”.

“Moro? Ragazzo che sta dimostrando le sue qualità, molto giovane con grandissima personalità. Mi viene in mente il cucchiaio eseguito in occasione di un rigore a Campobasso, questo denota la personalità spiccata del ragazzo che vive un gran momento sul piano mentale, ho visto anche la prestazione in Nazionale e ha tantissima qualità. Ma mi preoccupa la qualità del Catania in tutti i reparti, soprattutto in avanti. Dovremo disputare la miglior partita. Queste gare non sono facili ma devi essere bravo a gestirle in tutti momenti della match. Bravo a soffrire, bravo a proporre gioco, a saperti difendere. Nelle transizioni positive loro sono bravi con giocatori veloci. Squadra importante, il Catania. Servirà la partita perfetta. Punto debole la difesa etnea? Attaccano con diversi uomini ma lasciano tantissimi spazi nelle transizioni negative. Dovremo sapere leggere le situazioni e colpirli, giocando con equilibrio e lucidità”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***