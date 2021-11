VERSO TARANTO-CATANIA: Eleven Sports, intervista doppia a Giovinco e Moro

Intervista doppia a Luca Moro e Giuseppe Giovinco realizzata da Eleven Sports in vista di Taranto-Catania, indicato dalla piattaforma ufficiale di trasmissione delle partite della Lega Pro come “Match of the Week” della 15/a giornata di Serie C.

Quale qualità ruberesti all’altro?

Giovinco: “Ruberei la facilità di fare gol”

Moro: “Sicuramente la sua rapidità”

Ti segna tripletta contro, scambi la maglia?

Giovinco: “Non credo”

Moro: “Forse no, sarei troppo arrabbiato”

Se non avessi fatto il calciatore, ora faresti…

Giovinco: “Penso il geometra”

Moro: “Probabilmente farei il bancario oppure qualche altro sport come il ciclismo”

Come andavi a scuola?

Giovinco: “Con l’autobus (ride, ndr)”

Moro: “Bene dai, me la cavavo”

Qual è il punto di forza degli avversari?

Giovinco: “La forza del gruppo”

Moro: “Sicuramente la loro tecnica ed organizzazione, inoltre non perdono in casa da un bel pò di tempo”

E il loro punto debole?

Giovinco: “Non credo ne abbiano”

Moro: “Vedremo domenica”

Cosa vi ha detto il mister per preparare questa partita?

Giovinco: “Top secret”

Moro: “Di essere attenti a tutti i dettagli che possono fare la differenza”

Ti da più soddisfazione l’assist o il gol?

Giovinco: “Tutt’e due, però diciamo che fare gol è più bello”

Moro: “Il gol, però anche l’assist non mi dispiace”

Dicci una qualità nascosta che in pochi sanno?

Giovinco: “L’altezza”

Moro: “Sono bravo in matematica”

Augura in bocca al lupo al tuo avversario.

Giovinco: “In bocca al lupo e che vinca il migliore”

Moro: “In bocca al lupo, ci vediamo domenica”

