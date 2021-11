MEDIA SPETTATORI: Catania all’ottavo posto nel girone C

Secondo dati raccolti dalla nostra redazione presso Stadiapostcards, il Catania risulta ottavo in una speciale classifica riferita al numero di spettatori sugli spalti nel girone C di Serie C, quando sono trascorse 14 giornate. Qualche passettino avanti per i rossazzurri rispetto ad un mese fa, quando il Catania risultava decimo. Attualmente però la media è di poco più di 2mila spettatori al “Massimino”, numeri decisamente inferiori rispetto alle potenzialità della tifoseria etnea.

Ecco sotto riportata la media spettatori di tutte le squadre del raggruppamento meridionale. Fanalino di coda la Vibonese, primo posto per il Bari. Palermo e Foggia completano il podio:

1) Bari 8.825

2) Palermo 5.162

3) Foggia 3.678

4) Taranto 3.511

5) Campobasso 2.801

6) Avellino 2.787

7) Catanzaro 2.488

8) Catania 2.267

9) Potenza 1.843

10) Fidelis Andria 1.747

11) Juve Stabia 1.162

12) Virtus Francavilla 1.183

13) Monopoli 1.162

14) Latina 1.117

15) Turris 1.050

16) Paganese 963

17) Messina 820

18) Picerno 569

19) Monterosi 386

20) Vibonese 273

