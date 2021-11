MERCATO: Moro, confermato l’interesse del Monza

Giungono conferme circa il concreto interessamento del Monza nei confronti dell’attaccante Luca Moro, ora in forza al Catania ma di proprietà del Padova. “Il Monza – secondo quanto riporta La Casa di C – ha già avviato i primi contatti per il giocatore che sta brillando nel girone C di Serie C con 10 reti e 2 assist collezionati in 10 presenze in questa stagione. Numeri da capogiro che non sono passati inosservati. Ecco perché il Monza proverà a bloccarlo per l’estate prossima o addirittura per gennaio, ma avendo già giocato con Padova e Catania non potrebbe trasferirsi in un terzo club se non con una deroga (visto che l’anno scorso, tra i provvedimenti presi in tema Covid, era invece concesso giocare con tre squadre in un’unica stagione). Una cosa è certa: Galliani lo vuole e farà di tutto per battere la concorrenza e assicurarsi il nuovo gioiello della Serie C”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***