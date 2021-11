MERCATO: Moro, il Napoli lo ha fatto visionare

Continua a fare parlare di sè, a suon di gol, l’attaccante del Catania Luca Moro. Nicolò Schira, esperto di calciomercato, su Twitter evidenzia che “dopo Monza e Sassuolo anche il Napoli ha fatto visionare dal vivo l’attaccante Luca Moro (2001): 16 gol realizzati in 13 presenze col Catania (a segno da 9 gare consecutive) ma di proprietà del Padova. Una media-gol pazzesca: va in rete ogni 56 minuti”. Segno che un numero sempre maggiore di società italiane si stanno accorgendo del talento di un ragazzo che, ancora una volta, ha contribuito in misura determinante a far vincere il Catania in campionato sabato.

