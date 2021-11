STAMPA NAZIONALE – Metropolitan Magazine: “Moro vulcano in piena attività. E’ il bomber più prolifico d’Italia”

La testata giornalistica romana Metropolitan Magazine parla così di Luca Moro, attaccante che ha fatto innamorare i tifosi del Catania:

“Un vulcano in piena attività in una città dominata da una montagna sputafuoco. Luca Moro, il ‘mbare della tifoseria dell’elefantino, si è preso la scena di tutta la Serie C grazie ai sedici gol realizzati in tredici presenze. L’attaccante ventenne è il bomber più prolifico dei campionati professionistici italiani: Dusan Vlahovic ha realizzato undici reti in Serie A, in Serie B comanda Massimo Coda a quota otto reti, mentre i due marcatori principali del Girone A e B della Lega Pro sono Francesco Galuppini e Simone Magnaghi, rispettivamente a quota quattordici ed undici”.

“Un predominio in zona realizzativa, quello dell’attaccante catanese, che sta sospingendo gli etnei (tra mille difficoltà) in zona playoff. Più segna e più l’ex Padova attira sguardi interessati: il giovane è finito sul taccuino di diverse squadre di Serie B e qualche club di massima serie starebbe pensando di acquistarlo per darlo, successivamente, in prestito facendogli continuare una crescita che sembra esponenziale. Luca Moro, non a caso, potrebbe ripercorrere la strada di Lorenzo Lucca: l’attuale punta del Pisa, infatti, è esplosa a Palermo prima di fare il salto in cadetteria. La Sicilia, in fatto di bomber, si conferma assoluta garanzia”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***