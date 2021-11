MIGLIORE ELEVEN SPORTS: 16/a giornata, l’ex Catania Curcio batte Moro

Come di consueto Eleven Sports chiede agli utenti di votare il migliore giocatore di Serie C nella giornata appena trascorsa attraverso le reazioni social nella pagina Facebook della piattaforma ufficiale. In lizza l’attaccante del Catania Luca Moro, protagonista nella vittoria maturata al “Massimino” contro il Potenza, ma anche Silvio Merkaj (Virtus Entella) oltre agli ex Catania Alessio Curcio (Foggia) e Fabio Scarsella (Modena). A riuscire a spuntarla nella 16/a giornata è stato Curcio, autore di una doppietta e due assist in occasione del roboante 5-2 maturato allo “Zaccheria” contro la Vibonese.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***