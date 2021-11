PORCHIA: “Moro nome validissimo per l’Under 21”

Sandro Porchia, già responsabile del settore giovanile del Palermo di Maurizio Zamparini (con cui vinse il campionato Primavera 2) ed ex direttore sportivo del Trapani, ai microfoni di tuttomercatoweb.com cita i giovani più interessanti da seguire in Serie C tra cui l’attaccante ora in forza al Catania Luca Moro: “Buttaro del Palermo, difensore che a tre esprime tutte le sue potenzialità ed è un ragazzo su cui puntare. Nel girone A mi piace molto il centrocampista Masini del Lecco, mentre nel girone B mi aspetto tanto da Pezzella del Siena. Moro sicuramente è un ragazzo che si sta mettendo in mostra, la rivelazione della Serie C con il Catania. E ha anche fatto gol all’esordio con la maglia azzurra. Lui e Lucca sono nomi validissimi per l’Under 21”.

