ESCLUSIVA – Stampa locale, Giuffrida: “Salvare il Catania solo con possibilità adeguate. Contro il Potenza servirà molta attenzione in difesa”

Il collega di Freepressonline Salvatore Giuffrida è intervenuto nel corso della trasmissione Città Rossazzurra (appuntamento dal lunedì al venerdì ore 19/20), su Radio Antenna Uno in collaborazione con TuttoCalcioCatania.com quando si avvicina il fischio d’inizio di Catania-Potenza:

Breve parentesi sull’extra campo, quali le tue riflessioni?

“Se si dovesse concretizzare il fallimento, dico che è sempre una cosa dolorosissima perchè si perdono posti di lavoro, si perdono professionalità. Salvare il Catania ci sta, ma solo con possibilità adeguate. Io ho sempre nutrito dei dubbi sul fatto che il debito del Calcio Catania fosse possibile da gestire per gli imprenditori di Sigi. Sigi è una scatola piena di tante parole e pochi soldi. Il Tribunale in questo momento rappresenta l’unico ente che può assumersi ogni responsabilità decisionale”.

Passiamo al campo. Che idea ti sei fatto dei tanti errori difensivi?

“Innanzitutto ho notato che quando il Catania ha preso gol con Ercolani e Monteagudo insieme, questa è stata la coppia più battuta di tutti i campionati professionistici. A Taranto sui primi due gol la difesa poteva essere più attenta, mentre in occasione della terza rete il giocatore del Taranto fa una cosa da ufo in area, si è smarcato in una maniera incredibile. Io ho visto bene leggere le partite al Catania quando era in difficoltà. Con la Turris ad esempio il Catania ha sopperito in parte alle lacune riuscendo a rientrare in partita contro un avversario di livello superiore, la prestazione io l’ho vista molto positiva nonostante il ko. Sono dell’idea che l’errore derivi sempre da qualcosa che ti fa l’avversario. Cioè se l’avversario non ti pressa, tu l’errore non lo fai. Non c’è un errore difensivo se non c’è un avversario che ti attacca. Bisogna stare molto attenti in difesa, perchè in un modo o nell’altro il Catania riesce a segnare”.

Tornano a disposizione Pinto, Piccolo e Russotto. Quanto può essere importante il loro recupero?

“Non è che con Pinto, Piccolo e Russotto il Catania fosse primo in classifica ma l’esperienza di questi giocatori se sono in buone condizioni immagino che possa avere una sua valenza. Soprattutto Russotto che è imprevedibile e può creare sempre problemi agli avversari, anche se a Catania pare segni solo Moro che è l’unico imprescindibile in avanti, al di là del fatto che nella recente gara sia entrato nel tabellino dei marcatori anche Sipos. In ogni caso i gol pesanti li fa Moro. Dovrebbe sbloccarsi qualche centrocampista”.

Cosa dobbiamo aspettarci nella gara Catania-Potenza?

“Il Catania dalla sua avrà lo stadio, si presume il record stagionale di spettatori per i prezzi popolari adottati dalla società. Il pubblico è stato sempre il 12/o uomo. Il Potenza sembra una squadra in forma, il Catania dovrebbe prestare attenzione a disputare una gara accorta, senza avere fretta di sbloccarla. Non credo ad un Potenza rinunciatario, farà la sua partita ma non me lo aspetto neanche garibaldino, una squadra sorniona”.

Da quali rossazzurri ti aspetti un match da protagonisti?

“Chi segna ha sempre ragione, speriamo per i tifosi del Catania che abbia ragione la squadra rossazzurra. Dico Moro che sviluppa una quantità di score non indifferente e può fare la differenza anche stavolta. Mi aspetto che anche Sala torni ai livelli di qualche partita fa, perchè nelle ultime due gare non l’ho visto ben concentrato”.

Spesso Baldini ha avuto modo di elogiare Maldonado. Lo vedi così imprescindibile per il Catania?

“E’ il giocatore che ha i piedi buoni tra virgolette, però secondo me non si sono viste molte giocate di qualità da parte dell’atleta ecuadoregno, e mi riferisco sia in fase d’interdizione che di ripartenza veloce. Non sta vivendo un meraviglioso momento di forma. Proverei a dare maggiore spazio a Cataldi”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***