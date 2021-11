PRIMAVERA – Catania vittorioso a Foggia, Russo: “Successo meritato e voluto a tutti i costi”

Nota stampa Calcio Catania

La Primavera del Catania s’impone per 2-0 sul campo del Foggia e si rilancia, dopo due sconfitte consecutive, riguadagnando il terzo posto nel girone in compagnia del Catanzaro. Archiviato a reti bianche un primo tempo caratterizzato da un’ottima parata di Borriello e due nitide occasioni per i rossazzurri, nella ripresa la formazione guidata da Orazio Russo sblocca immediatamente il risultato: angolo di Limonelli, deviazione di Tonti e palla in fondo al sacco. A coronamento di un buon predominio, al 69°, il primo gol del centrocampista classe 2004 Enrico Giannone in questo campionato: rapida ripartenza, portiere superato in dribbling e sfera spedita in rete da posizione defilata. Per gli etnei è la quarta vittoria, terza in trasferta. Terzo “clean sheet” stagionale, primo nel torneo attuale per Francesco Borriello.

L’allenatore della Primavera rossazzurra Orazio Russo commenta il ritorno al successo dei giovani etnei: “I ragazzi hanno dato una grande risposta, dopo gli ultimi risultati negativi: hanno voluto a tutti i costi la vittoria e si è vista la giusta reazione. Il primo tempo è stato più equilibrato, nella ripresa siamo cresciuti e abbiamo creato diverse occasioni, mantenendo il pallino del gioco. La vittoria è meritata ed è frutto di una buona prestazione. Dobbiamo continuare a lavorare intensamente”.

Campionato Primavera 3 / “Dante Berretti” – Stagione sportiva 2021/22

Girone C – Ottava giornata

Sabato 20 novembre – Centro Sportivo “Michele Dachille”

Foggia-Catania 0-2

Reti: st 3° aut. Tonti, 24° Giannone.

Foggia – Leccese; Di Lella (20°st D’Avanzo), Tonti, Romagnoli, Cocinelli, Botticelli, Totaro (20°st Luongo), Mininno, Carella, Carnevale, Castronovo (27°st Di Canio). A disposizione: Scognamiglio; Molfetta, Parisi, Rotoli, Ambrosino, Bencivenga, Clemente, Cobuzzi. Allenatore: Pavone.

Catania – Borriello; Napoli, Scaletta, Giannone, Panarello, Patanè, Nicolosi (29°st Papale), Sciuto (45°st Cannavò), Russo, Limonelli (45°st Maltese), Al Sein (21°st Napolitano). A disposizione: Romeo; Magrì, Di Pietro. Allenatore: Russo.

Arbitro: Gianluca Zingaro (Barletta).

Assistenti: Pierluigi Mazzarelli (Barletta) e Giuseppe Gaspare Delvecchio (Barletta).

Ammoniti: D’Avanzo e Totaro (F).

Tempi di recupero: pt 0′; st 4′.

