PROVENZANO: laurea conseguita in Scienze Motorie

“Oggi si conclude un percorso di studi durato 3 anni, un ringraziamento speciale va alla mia famiglia che mi ha sempre supportato”. Sono le parole sui social di un soddisfatto Alessandro Provenzano. Il centrocampista palermitano, costretto a saltare Catania-Potenza a causa di problemi di natura fisica, ha conseguito la laurea in Scienze Motorie. Il Calcio Catania ha così commentato la notizia: “Il futuro inizia oggi non domani. Congratulazioni da tutto il Calcio Catania ad Alessandro Provenzano per il conseguimento della Laurea in Scienze Motorie”. Ci associamo ai complimenti rivolti al giocatore classe 1991 per il traguardo raggiunto.

