ROSAIA: mix di quantità e qualità, valore aggiunto in mezzo al campo

Tra coloro che in questo girone d’andata stanno mantenendo altissimo il livello delle proprie prestazioni figura Giacomo Rosaia. Il mediano rossazzurro sta sfoderando una serie di grandi prove per qualità ma soprattutto per quantità, offrendo sempre e comunque il proprio contributo ed il massimo impegno. Attualmente il numero 8 etneo è uno degli elementi imprescindibili nello scacchiere tattico di mister Baldini (testimoniato anche dagli oltre 1100’ totalizzati sinora) e non potrebbe essere altrimenti vista la metamorfosi del centrocampista etneo, lontano parente del calciatore spesso poco lucido osservato nella seconda parte della scorsa stagione. Oggi si è trasformato in un giocatore determinante ed in grado di fare la differenza. Rosaia sta assicurando corsa, contrasti ed inserimenti con regolarità e non è un caso se mister Baldini ritiene che possa ambire alla Serie B continuando a viaggiare su questi livelli.

Il momento magico l’ha reso protagonista in questa stagione sfornando un assist contro l’Avellino e gonfiando la rete (per la prima volta da quando veste la casacca dell’Elefante) nel rocambolesco 4-4 di Campobasso. Da parte sua l’atleta toscano ha già prolungato il contratto di un anno, augurandosi di centrare l’obiettivo dei playoff e proiettandosi con altissime motivazioni al Derby di Sicilia del 12 Dicembre. Il club di Via Magenta sta raccogliendo i frutti del lavoro e della determinazione di un ragazzo che da seconda scelta è diventato titolare inamovibile, coccolandosi un Rosaia in più nel proprio motore.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***